Газета "Питерский рыбак"


Добро пожаловать на сайт газеты для рыбаков и рыболовов!
Приветствуем Вас на территории вечного клёва – газеты «Питерский рыбак»

Ловись рыбка, большая и маленькая…

Среди бессмертных тем для мужского разговора, рыбалка занимает одну из первых позиций. Такой вид отдыха как рыбная ловля, доступен в круглогодичном режиме, поэтому заядлых рыболовов можно встретить за любимым занятием и знойным летом, и снежной зимой. Наверное, поклонников зимней рыбалки ничуть не меньше, чем любителей закинуть удочку в тёплые дни. Опытный рыболов всегда знает, когда лучше клёв и какие виды приманок наиболее эффективны. Любой рыболов вам скажет, что рыбалка всегда непредсказуема, ведь никогда не знаешь, чем закончится сегодняшняя рыбалка. Настоящий рыболов всегда готовится к рыбалке заранее: изучает календарь клёва, выбирает приманку и место ловли, подготавливает снасти. Зимняя рыбалка – лишнее тому подтверждение.

«Питерского рыбака видно из далека…»

Где же начинающему рыболову можно познакомиться со всеми хитростями этого вида отдыха, а опытному рыбаку – поделиться своими советами с товарищами? Читайте нашу интернет-газету и будьте в курсе всего, что происходит в мире рыболовства!

На нашем сайте вы найдёте исчерпывающую информацию о таком популярном виде активного отдыха как рыбалка. Здесь каждый начинающий рыболов сможет набраться необходимых знаний для продуктивной рыбалки, а опытные «охотники» всегда смогут узнать для себя что-то новое.

Мы уверенны, что «Питерский рыбак» станет вашей «настольной книгой» рыболова. Здесь вы сможете не только получить информацию о любимом виде отдыха, но и пообщаться с единомышленниками. Если вы хотите поделиться своими хитростями ловли рыбы или какой-то новостью, пожалуйста, присылайте нам и мы обязательно разместим ваш материал на сайте.

Всё о ловле рыбы на одном сайте

В нашей виртуальной газете Вы сможете прочитать о самых популярных местах клёва, о том, чем так хороша зимняя рыбалка, о видах рыб и их особенностях, а также о том, какое рыболовное снаряжение лучше взять с собой сегодня. Кроме того, здесь вы узнаете, какие мероприятия просто обязан посетить настоящий рыбак и какое блюдо лучше всего приготовить из богатого улова. Делитесь своим опытом в соцсетях, комментируйте рыболовные подвиги друг друга.

С нашей помощью рыбалка станет для вас ещё более интересным занятием!


На Сахалине стартовал сезон зимней рыбалки
30
Ноя 2016
На озере Малое Буссе Корсаковского района уже появился лед, что позволило многочисленным поклонникам рыбалки приехать сюда.
Рубрика: РЫБОЛОВЛЯ  Метки:  Ваш отзыв
Ученые выяснили, что рыбалка продлевает жизнь
18
Ноя 2016
Исследователи провели очередной научный эксперимент, чтобы доказать пользу рыбалки или же опровергнуть этот миф.
Рубрика: РЫБОЛОВЛЯ  Метки:  Ваш отзыв
На рынке рыба российского производства успешно заменяет импортную
28
Сен 2016
За последние 8 месяцев объемы ввоза импортной рыбы на территорию нашей страны сократились на 13 процентов.
Рубрика: РЫБЫ  Метки:  Ваш отзыв
Рыболовные сети трехстенные
26
Сен 2016
Рубрика: РЫБОЛОВЛЯ  Ваш отзыв
В Ингушетии прошла «Большая рыбалка», на которой были выявлены лучшие рыбаки
21
Сен 2016
В конце прошлого месяца в Ингушетии в городе Карабулак прошли соревнования по спортивному рыболовству.
Рубрика: МЕРОПРИЯТИЯ  Метки:  Ваш отзыв
Астраханцы могут лишиться рыбы из-за ранней рыбалки
13
Сен 2016
Погодные условия, которые постоянно преподносят сюрпризы всем, кто проживает в регионе Северного Каспия, стали причиной новый явлений.
Рубрика: РЫБОЛОВЛЯ  Ваш отзыв
Российскому арбитру Антону Аверьянову не удалось попасть на Евро по футболу 2016 года
05
Май 2016
Линейному арбитру Антону Аверьянову не хватило совсем немного для того, чтобы попасть на Евро по футболу 2016 года.
Рубрика: РАЗНОЕ  Ваш отзыв
Ящик для зимней рыбалки
17
Апр 2016
Зимний рыбак и без ящика – да это не рыбак! К символам зимней рыбалки можно отнести ледобур, но именно ящик точно указывает нам, что перед нами самый настоящий рыбак-зимник.
Рубрика: СНАРЯЖЕНИЕ  Метки:  Ваш отзыв
Рыбу в озере одного английского парка собираются уничтожить
23
Дек 2015
Рыба британского озера в Брисполе подлежит уничтожению. Решение об этом было принято местным советом города. Это касается St George’s Park. Почему местным властям не угодно постоянное пребывание рыбаков у озера Дело в том, что любители рыбной ловли постоянно находятся на берегу озера с удочками. Но из-за их рыболовных снастей пострадало несколько [ ... ]
Рубрика: РАЗНОЕ  Метки:  Ваш отзыв
В Башкирии создаются ледовые переправы
22
Дек 2015
На реке Уфа в селе Караидель Караидельского района теперь эксплуатируется первая ледовая переправа. Грузоподъёмность переправы составляет 2 тонны, а ширина – 50 метров.
Рубрика: РАЗНОЕ  Метки:  Ваш отзыв
Запрет на прибрежную рыбную ловлю в Ялте
19
Дек 2015
Сейчас в Ялте действует запрет на рыбную ловлю. Это касается акватории пассажирского и грузового портов.
Рубрика: РЫБОЛОВЛЯ  Метки:  Ваш отзыв
Правила безопасности подлёдной рыбалки
08
Дек 2015
Очень многие любители рыбной ловли на льду радуются наступлению зимнего периода. Их радость настолько сильна, что ради любимого занятия они готовы выходить на неокрепший лёд, подвергая себя нешуточной опасности.
Рубрика: РЫБОЛОВЛЯ  Метки:  Ваш отзыв
На водоёмах Тверской области появился первый лёд
06
Дек 2015
На территории Тверской области в связи с морозной погодой на водоёмах появился первый лёд. Это послужило появлению любителей рыбной ловли на льду с целью заняться любимым делом.
Рубрика: РАЗНОЕ  Метки:  Ваш отзыв
За нарушения в рыболовной отрасли нужно заплатить 57,3 млн. рублей
06
Дек 2015
Браконьерам из России пришлось заплатить кругленькую сумму в связи с тем, что они нарушили запрет, касающийся рыбной ловли.
Рубрика: РАЗНОЕ  Метки:  Ваш отзыв
Влияние среды обитания рыб на здоровье человека
12
Ноя 2015
Рыба очень полезна для здоровья. Именно поэтому немаловажную часть нашего рациона составляют рыбные блюда.
Рубрика: РЫБЫ  Метки:  Ваш отзыв
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